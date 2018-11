Actualidade

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, deu instruções para o desenvolvimento de infraestruturas em Sinuiju, a principal cidade fronteiriça com a China, com o objetivo de aumentar a cooperação económica com Pequim, consideram os observadores.

Segundo a agência estatal norte-coreana, KCNA, Kim examinou "detalhadamente o plano de construção" de Sinuiju e o modelo para se tornar numa cidade do futuro "de acordo com a procura da era atual".

O plano de renovação da cidade passa pela melhoria das áreas industriais e remodelação da estação ferroviária e aeroporto, bem como pelo "aumento da produção de eletricidade, melhoria do sistema de fornecimento de energia, usando energias naturais" e resolução dos problemas de aquecimento e abastecimento de água, explicou a KCNA.