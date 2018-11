Actualidade

A exibição de "Os Irmãos Sisters", de Jacques Audiard, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, marca hoje o arranque da 12.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), que decorre até 25 de novembro.

A sessão de "Os Irmãos Sisters", protagonizado por John C.Riley e Joaquin Phoenix, contará com a presença do realizador.

O realizador João Botelho, "um cineasta absolutamente fundamental do cinema português", nas palavras do diretor do LEFFEST, o produtor Paulo Branco, é o grande homenageado desta edição, com "a mais completa retrospetiva da sua obra até à data", a primeira em Portugal.