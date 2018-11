Actualidade

O uruguaio Jorge Drexler foi o grande vencedor dos Grammy Latino depois de arrecadar três importantes prémios, incluindo melhor canção e melhor gravação, entregues na noite de quinta-feira em Las Vegas.

O tema vencedor, "Telefonía", integra o álbum "Salvavidas De Hielo", que também deu a Jorge Drextler o prémio de melhor álbum de cantautor.

O prémio de melhor disco do ano foi entregue ao mexicano Luis Miguel, com "¡MÉXICO Por Siempre!". Chico Buarque também competia nesta categoria, com o seu 38.º álbum, "Caravanas".