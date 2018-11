Actualidade

Um livro que reúne artigos publicados por Javier Marías no suplemento dominical do El País, de 2013 a 2015, período crítico em Espanha, e que refletem uma crescente inquietação civil do autor, foi publicado pela primeira vez em Portugal.

Editado pela Relógio d'Água, "Juro não dizer nunca a verdade" compila noventa e cinco artigos publicados semanalmente no El País, pelo escritor espanhol, autor de obras como "Assim começa o mal", no período que vai de 10 de fevereiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2015, particularmente difícil em Espanha, e também em Portugal.

Apesar de os temas abordados terem que ver com a sociedade espanhola, a maioria deles tem um interesse geral, na medida em que abordam abusos e a corrupção governamentais, os "lamentáveis hábitos" criados por redes sociais como o Facebook e o Twitter, "os imaginativos atropelos da gramática, o incivismo que impera nos locais públicos, a xenofobia de alguns, a superstição nas estatísticas e percentagens, a praga das 'selfies' nos museus e a invasão da televisão por programas de culinária", refere a editora.