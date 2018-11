Actualidade

A violinista russa Ianina Khmelik apresenta no sábado, no Festival Para Gente Sentada, em Braga, o projeto IAN e várias músicas do novo EP, "#2", bem como outros temas inéditos a serem lançados em 2019.

O projeto de música eletrónica é um esforço a solo da russa, de 35 anos, que faz parte da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e lançou, em julho, o EP "#1", a que se segue um segundo com mais três faixas.

IAN apresenta-se em Braga na segunda edição do evento, trazendo, no segundo dia, e já pelas 01:30, a mistura de géneros entre a música eletrónica, o 'trip hop' e o 'hip hop' a um cartaz que conta com o alemão Nils Frahm como cabeça de cartaz, entre sexta-feira e sábado.