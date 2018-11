Actualidade

Angola foi admitida como membro no Fórum de Países Exportadores de Gás (GECF, na sigla inglesa), o que vai ajudar o país a explorar as grandes reservas por explorar e garantir a respetiva rentabilização, indica hoje um comunicado oficial.

Numa nota de imprensa, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos angolano refere que a entrada no Fórum aconteceu na quarta-feira, durante os trabalhos da 20.º reunião ministerial do GECF, que decorreu em Port of Spain, em Trinidad e Tobago, encontro que assinalou, paralelamente, o 10.º aniversário da organização.

Além do país anfitrião, estiveram presentes representantes da Argélia, Bolívia, Egito, Guiné Equatorial, Irão, Nigéria, Qatar, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Venezuela, sendo Angola representada pelo diretor nacional de Petróleos, Amadeu Azevedo.