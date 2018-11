Actualidade

Uma obra do pintor britânico David Hockney foi vendida na quinta-feira em leilão, em Nova Iorque, por quase 80 milhões de euros, um valor recorde para um artista ainda vivo, revelou a leiloeira Christie's.

Intitulada "Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)", de 1972, esta é considerada uma das obras mais importantes de David Hockney, de 81 anos, e foi vendida em leilão por 90,3 milhões de dólares, ou seja, 79,7 milhões de euros, numa disputa que durou cerca de dez minutos.

Fica assim batido o recorde do leilão de uma obra de arte de um artista ainda vivo, superando os 51,5 milhões de euros da venda de "Balloon Dog", do norte-americano Jeff Koons, em 2013.