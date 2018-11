Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, estará, no dia 24, na abertura oficial da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México e que tem Portugal como país convidado, revelou hoje a tutela.

Considerada a maior feira do livro e de negócios da América Latina, a feira de Guadalajara abrirá no sábado, dia 24, e contará com uma intervenção de Graça Fonseca, mas há um programa cultural associado que arrancará dias antes e no qual a ministra estará presente.

Por ser país convidado, Portugal criou uma programação cultural para lá da literatura, com concertos, dança, teatro, exposições em vários espaços de Guadalajara.