Actualidade

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, afirmou hoje que duvida que o novo aeroporto no Montijo abra em 2023, lembrando que já há muito que tem dúvidas sobre a sua abertura em 2022.

"Há muito que a CTP tem dúvidas da abertura do Montijo em 2022. Neste momento, temos dúvidas para 2023. Estamos em novembro e nada aconteceu, mesmo sendo a decisão irreversível", advertiu o dirigente no 30.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo (AHP) que hoje termina no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Francisco Calheiro explicou que na IV Cimeira do Turismo, em setembro passado, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que "aguardava unicamente a decisão em matéria de impacto ambiental para poder tornar a decisão da Portela + Montijo absolutamente irreversível".