Actualidade

Os episódios de urgência evitáveis e o recurso frequente às urgências hospitalares vão passar a ser indicadores que avaliam o desempenho dos centros de saúde no próximo ano, segundo a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

No Fórum do Medicamento, que hoje decorreu em Lisboa, Ricardo Mestre, vogal da Administração Central do Sistema de Saúde, disse que vão ser introduzidos indicadores de utilização das urgências no processo de contratualização dos cuidados de saúde primários no próximo ano.

"As urgências evitáveis e as urgências frequentes será um dos indicadores que avaliam o desempenho da equipa [nos cuidados de saúde primários]", afirmou Ricardo Mestre, lembrando que atualmente os centros de saúde já têm como indicador os internamentos evitáveis dos seus doentes.