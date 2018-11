Actualidade

A dirigente de "Os Verdes" Heloísa Apolónia defendeu hoje que "a bola está do lado" do PAN, partido que deve uma "explicação cabal ao país" sobre a sua ligação ao grupo extremista IRA (Intervenção e Resgate Animal).

"Relativamente às acusações que são feitas de ligação direta do PAN ao IRA, consideramos que são gravíssimas, a confirmar-se. Temos consciência dessa gravidade e a bola está do lado do PAN, que deve de facto uma explicação cabal sobre essa situação ao país", afirmou, nos passos perdidos do parlamento.

Em causa está uma reportagem da TVI, emitida na quinta-feira, sobre uma investigação em curso da Polícia Judiciária relativa ao IRA, que protagoniza ações de boicote e de salvamento em prol dos direitos de animais em risco, por crimes de terrorismo e assalto à mão armada.