OE2019

"Os Verdes" apresentaram até agora "cerca de 40 propostas de alteração" na especialidade ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), sobretudo na área dos transportes coletivos e da mobilidade, anunciou hoje a líder parlamentar, Heloísa Apolónia.

"No cômputo geral, por parte de 'Os Verdes', serão cerca de 40 propostas de alteração. O tema a que dedicamos mais atenção foi ao dos transportes. Confrontamo-nos com um desafio global que requer respostas locais, neste caso nacionais, que se prende com as alterações climáticas e sua mitigação", disse a deputada ecologista, nos passos perdidos do parlamento.

Uma "maior coesão territorial" e "combate a assimetrias regionais" foram outros objetivos elencados numas "negociações que ainda não estão fechadas".