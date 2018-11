Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) prevê que o volume de utentes atendidos no Centro de Reabilitação do Norte seja alargado e que seja possível o tratamento "mais precoce" dos doentes.

O Conselho de Ministros aprovou no dia 08 de novembro a transferência da gestão do Centro de Reabilitação do Norte - Dr. Ferreira Alves, até aqui gerido pela Santa Casa de Misericórdia do Porto, para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E).

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, a ARS-Norte apontou que "está prevista a criação de um Centro de Responsabilidade Integrado e de um Conselho Consultivo, integrado pelos hospitais da região, com vista a assegurar a autonomia técnica do Centro de Reabilitação do Norte" e avançou que o número de utentes assistidos pode aumentar.