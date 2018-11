Tancos

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, disse hoje que não tem "absolutamente nenhum receio" quanto à segurança dos paióis das Forças Armadas, afastando uma eventual repetição de desaparecimento de material militar como aconteceu em Tancos.

"Acredito plenamente que não haverá uma repetição desse episódio" - com a recuperação, mais tarde, das armas e munições em falta - declarou João Gomes Cravinho aos jornalistas, no final de uma visita às instalações da Brigada Mecanizada (BrigMec) do Exército, em Santa Margarida, no concelho de Constância, distrito de Santarém.

O ministro da Defesa Nacional escusou-se, contudo, a comentar o facto de este problema não ter sido ainda esclarecido pelas investigações.