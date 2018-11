Actualidade

As bolsas em Nova Iorque estão hoje a negociar 'no vermelho', pressionadas pela declaração do vice-presidente da Reserva Federal, Richard Clarida, que disse que a Fed tem de ter em conta as perspetivas de abrandamento da economia global.

Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial quebrava 0,11% para 25.244,32 pontos, enquanto o Standard & Poor's recuava 0,4% para 2.719,27 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdia 0,63% para 76.213,36 pontos.