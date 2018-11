Actualidade

A Sonangol precisa de endividar-se em 3.600 milhões de dólares (3.160 milhões de euros) até 2020, dos quais 1.500 milhões de dólares (1.316 milhões de euros) já até dezembro, segundo dados divulgados hoje petrolífera estatal angolana.

De acordo com uma apresentação disponibilizada hoje, com o balanço de atividades e perspetivas da petrolífera, este montante visa garantir as operações da Sonangol em curso e novos investimentos na área da produção de petróleo e derivados.

Destas necessidades de financiamento, 1.000 milhões de dólares (877 milhões de euros) terão de ser garantidos até junho de 2019 e 1.100 milhões de dólares (965 milhões de euros) até 2020, elevando o pico do custo do serviço da dívida da Sonangol (incluindo este novo endividamento a realizar a três anos) a 1.947 milhões de dólares (1.708 milhões de euros) em 2020.