Actualidade

O ministro da Agricultura anunciou hoje que a ampliação do regadio do Alqueva em mais 50 mil hectares deverá terminar em 2023 e até lá será possível definir o modelo de gestão dos blocos de rega.

"Será em 2023 que teremos o projeto de Alqueva concluído, não com os 110 mil hectares iniciais", nem com os 120 mil que rega atualmente, mas com 170 mil", disse Luís Capoulas Santos, na aldeia de Montes Velhos, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja.

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural falava no almoço comemorativo dos 50 anos da Associação de Beneficiários do Roxo e após ter visitado infraestruturas, empresas e herdades do aproveitamento hidroagrícola, no concelho de Aljustrel.