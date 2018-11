Actualidade

"Amar Pelos Dois", "Grândola Vila Morena" e "Foi Deus" são três das seis músicas portuguesas a inserir no "Cancioneiro da União Europeia", projeto da organização dinamarquesa European Union Songbook Association, foi hoje anunciado.

Das 60 canções portuguesas que estiveram a votos, divididas em seis categorias, as mais votadas foram "Amar pelos dois", (Amor), "Canção do Mar" (Natureza e Estações), "Grândola, Vila Morena" (Liberdade e Paz), "Malhão, malhão" (Canções Populares), "Foi Deus" (Canções de fé) e "A Loja do Mestre André" (Canções infantis), de acordo com informação disponibilizada no 'site' do projeto.

O "Cancioneiro da União Europeia" é um "projeto sem fins lucrativos lançado por uma organização dinamarquesa sem ligações monetárias à União Europeia".