As receitas da Sonangol subiram este ano para os 28.906 milhões de dólares (25.300 milhões de euros), só até setembro, mais do dobro de todo o ano de 2016, segundo dados divulgados hoje pela petrolífera estatal angolana.

A informação consta de uma apresentação disponibilizada hoje com o balanço de atividades e perspetivas da petrolífera e reflete essencialmente a forte subida da cotação do barril de crude no mercado internacional ao longo do ano.

Em 2018, o preço do barril de petróleo chegou aos 80 dólares, por contraste com os valores mínimos, de cerca de 30 dólares, em 2016. Nesse ano, segundo a informação de hoje, a Sonangol teve receitas de 14.949 milhões de dólares (13.100 milhões de euros), que subiram para 17.488 milhões de dólares (15.200 milhões de euros) em 2017.