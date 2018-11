Brexit

Stephen Barclay foi hoje nomeado ministro para a Saída da União Europeia, o terceiro a ocupar o cargo em dois anos, após a demissão de Dominic Raab por discordar com o rascunho do acordo para o 'Brexit'.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, nomeou ainda Amber Rudd, antiga ministra do Interior, para ministra do Trabalho e Pensões, cargo ocupado antes por Esther McVey, que também saiu descontente com o resultado das negociações com os 27.

Formado em Direito, Barclay, de 46 anos, era até agora secretário de Estado da Saúde e Assistência Social no Gabinete do Chefe de Governo e defendeu o 'Brexit' durante a campanha para o referendo de 2016.