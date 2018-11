Actualidade

Alexander Zverev tornou-se hoje o primeiro tenista alemão a atingir as meias-finais das ATP Finals desde 2003, ao derrotar o norte-americano John Isner no último encontro do grupo Guga Kuerten.

Em Londres, Zverev, quinto do 'ranking' mundial, venceu Isner, 10.º, por 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 22 minutos, garantindo o segundo lugar da 'poule', atrás do sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia e que hoje defronta o já eliminado croata Marin Cilic.

Desde 2003 que um alemão não chegava às meias-finais, com Zverev a repetir o feito de Rainer Schuettler, que, nesse ano, perdeu com o norte-americano Andre Agassi, numa prova ainda chamada de Masters.