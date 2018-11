Actualidade

O Procurador-Geral da República de Angola afirmou hoje que a falta de verbas está a condicionar a cooperação internacional e o cumprimento de diligências como cartas rogatórias.

Hélder Pitta Grós falava hoje na Assembleia Nacional de Angola num encontro entre as primeira e décima Comissões de Trabalho Especializadas e representantes do Tribunal Supremo, Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Militar e o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, no âmbito da apreciação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019.

Segundo o Procurador-Geral da República, "os novos ventos, que este ano surgiram", levou a Procuradoria a realizar atividades inéditas que tiveram de ser feitas "com ou sem recursos".