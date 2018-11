Montijo

O coordenador do Projeto de Expansão Aeroportuária de Lisboa informou hoje que entre os requisitos colocados à ANA para o novo aeroporto no Montijo estão "taxas aeroportuárias competitivas" e que há um "acordo de princípio" com a Força Aérea.

Numa conferência sobre navegação aérea, em Lisboa, Duarte Silva disse haver um "acordo de princípio" com a Força Aérea, no âmbito da gestão do espaço aéreo e necessária reorganização dos meios militares, que "está a aguardar o acordo em termos financeiros com a ANA - Aeroportos de Portugal".

"O financiamento necessário [para a reorganização] deve ser assegurado pelo próprio projeto. Não podemos correr o risco de ter a solução toda montada e morrer-se na praia, ao falhar-se no financiamento", disse.