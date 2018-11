OE2019

O CDS anunciou hoje que vai apresentar 130 propostas de alteração do texto do Governo de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que classificaram como "uma visão alternativa" à do executivo.

Questionados sobre o impacto orçamental do conjunto das medidas, a vice-presidente do CDS-PP Cecília Meireles e o líder parlamentar Nuno Magalhães consideraram essa forma de contabilizar as medidas "finita" e sublinharam que muitas das propostas que incluíram servem para 'forçar' o Governo a cumprir promessas.

"Fazer a conta das medidas para este ano sem levar em conta o impacto para os anos subsequentes, designadamente em áreas estruturais como o interior e a demografia, parece-nos uma conta muito finita", defendeu Cecília Meireles, na conferência de imprensa de apresentação das propostas no parlamento.