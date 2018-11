Actualidade

A World Surf League (WSL) decidiu manter até domingo toda a estrutura montada para a prova do circuito mundial de ondas gigantes na Praia do Norte (Nazaré), para um evento especial de 'tow in' que pode bater novos recordes.

"A WSL acredita que nesse dia pode ser batido o recorde mundial da maior onda já surfada e decidiu ficar até domingo na Nazaré", disse à agência Lusa Francisco Spínola, diretor-geral da WSL Portugal.

E acrescentou: "Pela primeira vez, um evento de 'tow in' [os surfistas são puxados para as ondas gigantes por uma mota de água] vai ser transmitido em direto no 'site' da WSL, como se fosse uma prova oficial."