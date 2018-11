OE2019

O PS avançou hoje com uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 com vista a alargar o fim do fator de sustentabilidade às reformas antecipadas no Estado para quem aos 60 anos tem 40 de contribuições.

Os socialistas propõem que o Governo apresente "até ao final do primeiro semestre" os projetos em causa.

"Até ao final do 1.º semestre de 2019, o Governo apresenta os projetos legislativos, procedendo às devidas adaptações, necessários ao alargamento do novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão, previsto no artigo 90.º, designadamente ao regime convergente", lê-se na proposta dos socialistas.