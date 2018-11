Actualidade

Portugal vai acolher cinco provas de campeonatos do mundo de motociclismo em 2019, anunciou hoje a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

A última a ser conhecida foi a jornada do Mundial de enduro, que se vai disputar em Valpaços de 03 a 05 de maio, segundo divulgou hoje a FMP nas redes sociais.

Além desta que será a segunda das sete provas que compõem o calendário mundial da modalidade, Portugal vai receber ainda o campeonato do mundo de superbikes pela 10.ª vez consecutiva. A prova, 10.ª das 13 rondas previstas, decorre de 06 a 08 de setembro no Autódromo Internacional do Algarve.