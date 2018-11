Actualidade

Estabelecimentos comerciais na capital moçambicana ouvidos hoje pela Lusa temem os prejuízos que podem sofrer com a paralisação da rede de caixas automáticas e de pagamentos com cartão (POS) do país, que desde hoje se verifica.

"Ainda é cedo para avaliar o impacto no número de clientes, mas não foram poucos. Se este problema continuar, vai deixar-nos numa situação complicada", disse à Lusa, Abel Manjate, gerente de um bar e restaurante na avenida 24 de Julho, uma das principais de Maputo.

Noutro restaurante do centro da cidade, a solução encontrada foi, logo à entrada, afixar um aviso com letras garrafais, dando conta de que não se aceitam cartões bancários para pagamentos.