Actualidade

Cada euro investido na internacionalização de projetos musicais, nos últimos dois anos, deu origem a um retorno de dez euros para artistas, representantes e empresas, anunciou hoje a associação Why Portugal, que trabalha na promoção da exportação musical portuguesa.

Os números foram divulgados no culminar dos dois dias da Why Portugal Music Conference, que juntou em Leiria artistas e agentes do setor, e revelam "uma rentabilidade muito superior" ao de outros setores, considera o presidente da associação.

"Estes volumes [na área da música] são extremamente diminutos quando comparados com outros setores [da economia]", disse Hugo Ferreira, referindo-se aos valores apurados até agora, na ordem das centenas de milhar de euros, em termos globais. Mas o responsável destaca "o grau de rentabilidade", pelo baixo investimento necessário à exportação. "As indústrias criativas têm uma rentabilidade muitas vezes superior [a outros]", sublinhou Hugo Ferreira.