Actualidade

O quadro "A Adoração dos Reis Magos", do Mosteiro de Singeverga, em Santo Tirso, cuja autoria esteve por confirmar durante anos, foi pintado por Jacopo e Domenico Tintoretto, e vai reunir especialistas em colóquio, no Museu Abade Pedrosa, no sábado.

"Esta é uma obra dos Tintoretto, pai e filho, Jacopo e Domenico Tintoretto", assegurou à Lusa o historiador de arte Vítor Serrão, especialista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, explicando que, a "partir de determinada altura da sua longa carreira, Jacopo começou a trabalhar com discípulos", e este quadro, "pintado já na fase final da sua vida, depois de 1580, foi acabado pelo filho Domenico".

O quadro "A Adoração dos Reis Magos", exposto no Mosteiro de Singeverga, no distrito do Porto, vai ser tema de um colóquio no sábado no Museu Municipal Abade Pedrosa, com a presença de diversos especialistas em história da arte.