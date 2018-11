Actualidade

O juiz Sérgio Moro, que liderava a operação judicial Lava Jato, pediu oficialmente hoje afastamento em definitivo do cargo de magistrado para assumir o Ministério da Justiça no futuro Governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Moro havia dito que iria renunciar apenas no início de janeiro, pouco antes de tomar posse como ministro da Justiça, mas agora antecipou a saída para ser capaz de "assumir imediatamente uma posição executiva na equipa de transição da Presidência da República", pode ler-se na carta de renúncia.

Antes de renunciar, o juiz saído de férias para ficar longe de seus deveres e trabalhar com a equipa de transição, mas houve críticas porque sendo juiz Moro não poderia participar do planejamento das ações do próximo Governo.