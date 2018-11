Actualidade

O ano de 2018 é aquele que apresenta a menor ardida de sempre no distrito de Bragança no balanço dos incêndios florestais até 31 de outubro, divulgado hoje pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Os dados foram apresentados pelo comandante distrital, Noel Afonso, numa cerimónia com a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, sobre o Sistema de Vigilância e Apoio à Decisão Operacional das Terras de Trás-os-Montes que, desde junho, apoia a deteção e combate aos incêndios florestais com três câmaras instaladas em pontos estratégicos da região.

Desde o início do ano até 31 de outubro, o CDOS registou 574 ignições, o maior número no mês de fevereiro com 151 focos de incêndio.