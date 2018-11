OE2019

O PCP quer ver inscrito no Orçamento do Estado para 2019 o objetivo de se atingir o patamar mínimo de 1% da despesa pública para Cultura, de acordo com uma das propostas de aditamento entregues hoje pelo partido.

"É consagrado o objetivo de alcançar o patamar mínimo de 1% da despesa pública, prevista em Orçamento do Estado, para a política cultural", lê-se na proposta de aditamento ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), entregue hoje na Assembleia da República.

Na nota justificativa que acompanha a proposta, o grupo parlamentar do PCP defende que "é urgente a estruturação de um verdadeiro Serviço Público de Cultura, sendo urgente e necessário, para tal, um aumento orçamental significativo com vista a atingir o objetivo mínimo de 1% do OE e garantir condições para uma outra política de criação e democratização cultural, de afirmação da soberania e da identidade nacional, de respeito e valorização dos trabalhadores da cultura".