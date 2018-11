Actualidade

O Governo português admitiu hoje realizar "em tempo útil" a correção do contrato de regularização de empregada doméstica para a Embaixada de Portugal na Cidade do Luxemburgo, que foi estabelecido com remuneração inferior ao salário mínimo luxemburguês.

Em resposta a pergunta colocada pela agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que "o cumprimento da legislação luxemburguesa implica uma correção pontual ao nível dos procedimentos administrativos" e sublinhou que "essa correção será feita em tempo útil, caso se verifique que se trata efetivamente de um valor inferior ao salário mínimo para o desempenho das funções em causa".

O Ministério dos Negócios Estrangeiro esclareceu que "os regimes remuneratórios em vigor nas representações portuguesas obedecem quer à legislação nacional quer à legislação local aplicável".