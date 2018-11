Actualidade

A Agência Lusa celebrou hoje um protocolo de cooperação com a agência noticiosa angolana - ANGOP - que assegura a troca de conteúdos entre as duas entidades e a formação, com destaque para a área da multimédia.

O acordo foi assinado durante a tarde na sede da agência Lusa, em Lisboa, pelo presidente do Conselho de Administração (PCA) da agência noticiosa portuguesa, Nicolau Santos, e pelo PCA da ANGOP, Josué Isaías.

Josué Isaías salientou a inclusão da multimédia no acordo, visto ser uma área em que a agência angolana "não tem experiência".