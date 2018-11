Mau tempo

As autoridades alertaram hoje para as previsões de agravamento do estado do mar na Madeira, com vento forte e ondas que podem atingir os 11 metros na costa norte a partir da madrugada de sábado.

Num comunicado conjunto hoje divulgado, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional apontam que estas condições adversas podem atingir as ilhas da Madeira e Porto Santo, sendo o alerta dirigido sobretudo "à comunidade marítima que se encontra no mar" e à população que usualmente frequenta as zonas costeiras ao logo da faixa litoral.

A mesma nota aponta que, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Madeira vai ser afetada por "ventos fortes de sudoeste com rajadas até os 70 quilómetros horários".