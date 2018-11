Actualidade

O Presidente de Angola considerou hoje que a "Operação Resgate", que tem colocado milhares de agentes nas ruas, tem um pendor "eminentemente educativo e cívico", que visa recuperar os melhores valores da angolanidade".

Discursando no Campus Universitário da Universidade Agostinho Neto (UAN), em Luanda, João Lourenço abordou pela primeira vez a operação, que teve início a 06 de novembro e tem como propósito, segundo as autoridades angolanas, combater as transgressões administrativas, venda ambulante desordenada, a imigração ilegal e ordenar a circulação rodoviária entre outros.

Para o chefe de Estado, em causa está a defesa de valores como os da educação, ordem, civismo, respeito pelo bem público e pelo próximo.