E-toupeira

O ex-assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves afirmou hoje, à saída da audição no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, que teve oportunidade de esclarecer as dúvidas em torno do processo 'e-toupeira'.

"Esclareci tudo e estou aliviado", disse Paulo Gonçalves, que, depois de uma audição de mais três horas, afirmou que não está ansioso por uma decisão na fase instrutória.

"Já esperei até agora, por isso, a decisão vai sair quando tiver de sair", avançou o ex-dirigente 'encarnado', que declarou ainda estar "de consciência tranquila" e contar com o apoio dos amigos, entre eles Luís Filipe Vieira.