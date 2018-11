OE2019

O PCP propôs um plano de modernização e reforço de meios para os laboratórios do Estado, num aditamento à proposta de Orçamento do Estado de 2019 (OE2019) divulgado no portal do parlamento e admitido na especialidade.

O prazo para os partidos entregarem alterações ou aditamentos à proposta de lei do OE2019, aprovada pelo parlamento em 30 de outubro na generalidade, termina hoje.

A proposta de aditamento do PCP, que foi admitida em sede de especialidade, propõe a definição, até ao fim de 2019, de um "plano calendarizado que preveja a atualização, modernização, concretização e o reforço de meios dos laboratórios do Estado", tutelados por diferentes ministérios.