Actualidade

As fachadas do Museu Nacional do Prado, em Madrid, estão a ficar cobertas de telas gigantes, que reproduzem alguns dos mais conhecidos quadros da sua coleção, e da história da pintura europeia, no âmbito das comemorações dos 200 anos da instituição.

Até segunda-feira, dia 19 de novembro, quando passam 199 anos sobre a criação do Museu do Prado, os 11 mil metros quadrados das fachadas do Palácio Villanueva, em Madrid, edifício principal da instituição, vão ficar cobertos com quinze lonas que reproduzem 11 pormenores de nove obras da coleção.

"A disputa de Jesus com os doutores no templo", de Veronese, "A coroação da Virgem", de Velázquez, e "A Trindade", de El Greco, vão decorar a fachada oeste, onde se encontra a porta de Velázquez, enquanto "A Virgem com o menino entre S. Mateus e um Anjo", de Andrea del Sarto, "Madalena Penitente", de José Ribera, e "A Sesta", de Alma Tadema, vestem a fachada leste.