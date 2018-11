OE2019

O PS propôs hoje mais meio milhão de euros para a Polícia Judiciária (PJ) em sede de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), para reforçar a capacidade de investimento deste órgão de polícia criminal.

No aditamento, o grupo parlamentar do PS justifica que "a proposta de alteração visa reforçar a capacidade de investimento da PJ", dando "o devido enquadramento à aposta no apetrechamento técnico e melhoria de recursos desta entidade".

Na terça-feira, a Lusa noticiou que o orçamento global do Ministério da Justiça para 2019 atinge os 1,468 mil milhões de euros, distribuídos entre o funcionamento de serviços e organismos, no total de 1,396 mil milhões de euros, que representa 95,1% das verbas afetas e o investimento com 72,6 milhões de euros (4,9%).