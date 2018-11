Actualidade

O Governo britânico manifestou hoje a abertura para apoiar Moçambique no combate a grupos armados que têm protagonizado ataques a aldeias isoladas no norte do país, informa o portal da Presidência moçambicana.

Falando durante um encontro com o chefe de Estado moçambicano, que visitou hoje o Reino Unido, o enviado Especial da Primeira-ministra britânica, Theresa May, Timothy Paul Loughton disse que o seu Governo está disposto a apoiar o país africano no combate a estes grupos, que, desde outubro do ano passado, tem atacado pontos recônditos de distritos da província de Cabo Delgado.

Segundo a Presidência da República de Moçambique, Timothy Paul Loughton "destacou e elogiou o papel do Presidente moçambicano na luta para o alcance da paz efetiva e duradoura e na criação de um ambiente de negócios favorável ao investimento".