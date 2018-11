Actualidade

O Governo está em contacto com a Autoeuropa para assegurar que o escoamento da empresa continua apesar da greve no Porto de Setúbal, disse hoje à agência Lusa o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.

Em declarações à margem da inauguração das novas instalações da Sopsa, em Santo Tirso, o governante não revelou qual o impacto na economia da greve que decorre desde 05 de novembro, mas deu conta de contactos no sentido de reduzir os efeitos negativos.

Sublinhando que o sistema portuário nacional "está a responder às necessidades das empresas", citou como exemplo a Autoeuropa que "tem alternativas no sistema portuário" e disse estar o Governo "em contacto com a empresa no sentido de assegurar que as necessidades de escoamento da produção continuam a ser satisfeitas".