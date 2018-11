Actualidade

O coordenador da estrutura de missão Portugal Maior, João Gil, defendeu hoje, em Leiria, que o projeto é "uma proposta revolucionária e inovadora", que visa criar "uma estratégia como nunca aconteceu" para potenciar o apoio à música.

Criada este ano para promover e salvaguardar o património da criação musical portuguesa, Portugal Maior quer ter "um efeito agregador dentro do aparelho de Estado", para "potenciar todos os apoios que existem" e "gerar riqueza".

"A nossa proposta é revolucionária, inovadora, para articular todas as partes dentro do aparelho de Estado para que seja potenciado", disse João Gil, no último dia do Why Portugal Music Conference.