Actualidade

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5) lidera no final do primeiro dia o Rali do Algarve, última prova do ano, e pressiona Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), adiando a decisão do título para o dia de sábado.

As cinco especiais do primeiro dia determinaram que a luta para encontrar o sucessor de Carlos Vieira na lista de campeão nacional de ralis ficou reduzida a dois, entre Armindo Araújo, o atual líder, e Ricardo Teodósio. José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) ficou fora da corrida, pois precisava de vencer o rali e triunfar em nove especiais, para, matematicamente, aspirar à vitória no campeonato.

José Pedro Fontes entrou muito rápido e venceu a primeira passagem por Alferce (9,9 km), mas, depois, Ricardo Teodósio respondeu e dominou as restantes quatro classificativas, terminando na frente após o primeiro dia, com 26,5 segundos de vantagem sobe o ex-campeão nacional e com 1.11,1 minutos sobre Armindo Araújo.