Actualidade

O presidente do Sporting assumiu sexta-feira à noite em Leiria que os primeiros dois meses de liderança têm sido "extenuantes", pela necessidade de lidar com "situações muito complicadas", que, assumiu, espera "um dia esquecer".

No 38.º jantar Rugidos de Leão, no qual participou pela primeira vez como presidente 'leonino', Frederico Varandas revelou as dificuldades que a equipa diretiva tem encontrado, descrevendo a tarefa como um "desafio colossal": "Têm sido dias e noites extenuantes, a lidar com situações muito complicadas, muito difíceis. Muitas coisas que teremos de guardar para sempre dentro de nós e, algumas delas, esperar que as possamos, um dia, esquecer."

Agradecendo a quem, na equipa que com ele trabalha, está "praticamente a viver em Alvalade e Alcochete", Frederico Varandas recordou dois meses recheados de "processos, turbulência, ruído, maledicência, insultos, ameaças, birras, histeria mediática, detenções, polémicas, insanidade".