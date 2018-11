Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que se conseguiu uma "grande convergência" sobre migrações na 26.ª Cimeira Ibero-Americana, que terminou hoje na cidade histórica de Antígua, na Guatemala.

Em declarações aos jornalistas, tendo ao seu lado o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o chefe de Estado defendeu que é natural a ausência do primeiro-ministro, António Costa, em Antígua, nesta fase dos processos de negociação do Orçamento do Estado para 2019 e do 'Brexit'.

No que respeita às migrações, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, desta Cimeira Ibero-Americana "sai uma grande convergência no sentido de que se considera fundamental estar presente e apoiar o pacto sobre migrações que vai ser assinado em Marraquexe, tal como o pacto sobre refugiados".