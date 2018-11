Actualidade

Timor-Leste tem a partir de hoje, na zona sul do país, os seus primeiros 30 quilómetros de autoestrada, parte de um amplo projeto de investimento para o desenvolvimento da economia nacional.

"Este é um marco importante no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária de Timor-Leste e na conectividade física do nosso país", disse hoje na inauguração o ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e ministro do Petróleo e Minerais em exercício, Agio Pereira.

"A autoestrada é importante não apenas para apoiar a indústria petrolífera de Timor-Leste, mas também para o desenvolvimento de outros setores como a agricultura, a pesca e os minerais, para facilitar o fluxo e o transporte de pessoas, produtos e materiais e para estimular as pequenas empresas e criar novos empregos e oportunidades", afirmou.