Actualidade

A jornalista portuguesa Isabel Lucas foi a primeira autora a apresentar um livro no novo festival dedicado à literatura de língua portuguesa nos Estados Unidos, The Pessoa Festival, na noite de quinta-feira, em Nova Iorque.

Entrevistada pelo editor Erick Becker, co-organizador do festival que continua hoje com a presença de vários autores brasileiros e norte-americanos, Isabel Lucas foi a primeira convidada a falar do seu livro, intitulado "Viagem Ao Sonho Americano" e publicado em Portugal em 2017.

A autora falou ao público presente na livraria Book Culture sobre o périplo por 27 Estados norte-americanos em ano de eleições presidenciais, 2016, para entender a nação que viria a escolher Donald Trump como Presidente.