Portugal/Angola

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, inicia quinta-feira a sua primeira visita de Estado a Portugal, dez anos depois da última deslocação oficial de um chefe de Estado angolano, com José Eduardo dos Santos, em 2009.

A visita, de três dias, a convite do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, surge depois de João Lourenço ter realizado deslocações oficiais, no seu primeiro ano em funções, a França e à Bélgica, além da África do Sul e da China, entre outras.

Além do chefe de Estado e da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, a delegação de angolana integra vários ministros, com a perspetiva de assinatura de acordos bilaterais.